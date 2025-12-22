22/12/2025 08:44

靈寶黃金(03330)獨董陳聰發辭任，獨董佔比不符上市規則

《經濟通通訊社22日專訊》靈寶黃金(03330)公布，陳聰發辭任獨立非執行董事等職務，自上周五(19日）起生效。



該集團指，陳聰發辭任後，只有3名獨立非執行董事，獨立非執行董事佔董事會成員人數比例少於上市規則規定，獨立非執行董事將僅佔薪酬委員會及提名委員會各自成員的一半，因此不符合上市規則第3.25及3.27A條。該集團指，現正物色合適人士出任獨立非執行董事一職，以規定於3個月期間符合上市規則規定。至於陳聰發因欲將更多時間投入其他個人事務而辭任，他已確認與董事會並無意見分歧，且概無有關辭任之事宜須提請股東及聯交所垂注。(wh)