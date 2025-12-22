22/12/2025 08:44

潼關黃金(00340)近3億元購礦山工程及建設商53%，折讓6%發逾1億新股支付

《經濟通通訊社22日專訊》潼關黃金(00340)公布，以總代價2.6億元人民幣（2.86億港元）收購隴鑫建設發展全部股權，將以每股2.6元發行1.1億股新股支付代價。



該集團指，隴鑫建設發展持有項目公司53%股權。項目公司主要從事礦山工程及建設，亦為該集團現有服務供應商，項目公司去年虧損475萬元。



該集團指，每股發行價較上周五(19日）收市價每股2.75元折讓約5.5%，新股佔擴大後股本約2.07%。該集團指，預期收購事項將為現有業務帶來協同效應，提高成本節省、促進合作，並支持在不同市場的業務可持續及多元化發展。(wh)