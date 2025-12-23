25,774.14
-27.63
(-0.11%)
25,802
+14
(+0.05%)
高水28
8,913.83
-25.85
(-0.29%)
5,488.89
-37.94
(-0.69%)
1,571.31億
3,919.98
+2.62
(+0.067%)
4,620.73
+9.11
(+0.198%)
13,368.99
+36.26
(+0.272%)
2,672.55
+17.80
(+0.67%)
87,584.5600
-1,036.2300
(-1.169%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0030
休市港股: 12月24日(下午), 12月25日至12月26日休市；美股: 12月24日(下午1點), 12月25日休市；滬深港通 (北向): 12月25日至12月26日休市；滬深港通 (南向): 12月25日至12月26日休市
推廣【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折
恒生指數
25,774.14
-27.63
(-0.11%)
期指(夜)
高水28
25,802
+14
(+0.05%)
國企指數
8,913.83
-25.85
(-0.29%)
科技指數
5,488.89
-37.94
(-0.69%)
大市成交
1,571.31億
股票
1,452.33億
(92.428%)
窩輪
42.45億
(2.702%)
牛熊證
76.54億
(4.871%)
即時更新：23/12/2025 17:59
可賣空股票總成交
1,404.25億
主板賣空
243.14億
(17.314%)
更新：23/12/2025 16:59
上証指數
成交：8,068.53億
3,919.98
+2.62
(+0.067%)
滬深300
4,620.73
+9.11
(+0.198%)
深証成指
13,368.99
+36.26
(+0.272%)
MSCI中國A50
2,672.55
+17.80
(+0.67%)
比特幣
資料由Binance提供
87,584.5600
-1,036.2300
(-1.169%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0030
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.95%
1個月
3.11%
3個月
3.03%
更新：23/12/2025 11:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
87,584.56
-1,036.23
-1.169%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,967.3700
-42.1100
-1.399%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
12.3300
-0.2500
-1.987%
更新：23/12/2025 18:55
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
