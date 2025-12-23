23/12/2025 17:25

《外圍焦點》聯合國安理會就伊朗核計劃舉行會議，美國公布工業生產等數據

《經濟通通訊社23日專訊》在對明年初的減息預期上升，及AI相關股份再度走強帶動下，美股三大指數連續第三日全線收高，道指昨日收市升227.79點或0.47%，報48362.68點；標普500指數升43.99點或0.64%，報6878.49點；納指升121.21點或0.52%，報23428.83點。港股方面，恒生指數收市報25774，跌27點或0.1%，成交1571億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚11:00pm，聯合國安理會就伊朗核計劃舉行會議。24日凌晨2:30am，加拿大央行管理委員會公布兩周前貨幣政策審議摘要。



數據方面，今晚9:30pm，美國公布第三季GDP價格指數，料由2.1%升上2.7%；第三季個人消費料由2.5%升上2.7%；10月耐用品訂單料由0.5%逆轉至下滑1.5%。10:15pm，美國公布11月產能利用率，料維持於75.9%；11月工業生產月率升幅料維持於0.1%。(wa)