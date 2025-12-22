25,801.77
+111.24
(+0.43%)
25,909
+95
(+0.37%)
高水107
8,939.68
+38.45
(+0.43%)
5,526.83
+47.79
(+0.87%)
1,697.77億
3,917.36
+26.91
(+0.692%)
4,611.62
+43.44
(+0.951%)
13,332.73
+192.52
(+1.465%)
2,654.75
+33.45
(+1.28%)
88,511.2600
-109.5300
(-0.124%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9501
休市港股: 12月24日(下午), 12月25日至12月26日休市；美股: 12月24日(下午1點), 12月25日休市；滬深港通 (北向): 12月25日至12月26日休市；滬深港通 (南向): 12月25日至12月26日休市
