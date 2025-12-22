23/12/2025 07:50

《國金頭條》聖誕節前美股穩步上揚，金價再創新高

《經濟通通訊社23日專訊》美股於聖誕前的首個交易日穩步上揚，在對明年初的減息預期上升，及AI相關股份再度走強帶動下，道指、標指及納指連續第三日全線收高，金價再度破頂。



道指收市升227.79點，或0.47%，報48362.68點；標普500指數升43.99點，或0.64%，報6878.49點；納指升121.21點，或0.52%，報23428.83點。



市場情緒受上周略遜預期的通脹數據及對明年初減息憧憬支持，AI概念股再度成為市場焦點。英偉達(US.NVDA)計劃最早於2026年2月中開始向中國出貨H200人工智能晶片，股價收市升1.5%。美光科技(US.MU)股價近日屢創歷史新高，日內續升4%。甲骨文(US.ORCL)升3.3%。



現貨黃金及紐約期金雙雙大幅上漲，現貨金價升逾2%，高見4449美元，再創歷史新高；紐約期金報約每盎司4483美元，升幅逾2.1%。現貨白銀升逾3%，至69.45美元，直逼每盎司70美元關口。



*美元兌日圓回落0.5%*



美匯指數在約98.2至98.6區間上落，日內下跌0.4%，報98.28。美元兌日圓匯率延續回落走勢，日內報156.92，跌幅約0.5%。歐元兌美元匯率升至1.1756，升約0.4%，主要受歐洲央行與聯儲局政策分歧擴大影響。



國際原油市場受委內瑞拉及俄烏供應中斷風險影響，紐約期油報每桶58.04美元，上升2.6%，日內高見58.13美元。布蘭特期油升至每桶61.61美元，升幅約2.5%。



本周因聖誕假期關係，美股交易時間縮短，美東時間周三（24日）將於下午1時提早收市，周四（25日）則全日休市，市場交投預期將較為淡靜。(jf)