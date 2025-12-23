23/12/2025 09:18

【特朗普當政】特朗普任命格陵蘭島特使，丹麥將召見美國大使要求解釋

《經濟通通訊社23日專訊》美國總統特朗普周一（22日）任命路易斯安那州州長蘭德里，為格陵蘭島特使，並稱美國需要格陵蘭島來保障「國家安全」。丹麥政府對此表達不滿，將召見美國駐丹麥大使，要求解釋。



特朗普受訪時稱，蘭德里主動打電話來要求這份工作，並且非常堅定地認為美國必須擁有格陵蘭。特朗普說：「如果你看看格陵蘭島，沿著海岸線上下望去，到處都是俄羅斯和中國的船隻。我們需要它來保障國家安全。」



針對美國任命格陵蘭島特使一事，丹麥首相弗雷澤里克森和格陵蘭島自治政府總理尼爾森發表聯合聲明，警告美國不要吞併格陵蘭島，並強調，兩國希望其共同領土完整得到尊重。(jf)