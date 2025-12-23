23/12/2025 08:24

【開市Ｇｏ】日圓再遭口頭干預，萬科企業債續命，全球車用晶片危機

2025年12月23日【要聞盤點】



1、美股於聖誕前的首個交易日靠穩向上，在AI相關股份再度走強帶動下，道指、標指及納指連續第三日全線收高。市場情緒受上周略遜預期的通脹數據及對明年初減息憧憬支持，AI概念股再度成為市場焦點。道指收市升227.79點，或0.47%，報48362.68點；標普500指數升43.99點，或0.64%，報6878.49點；納指升121.21點，或0.52%，報23428.83點。中國金龍指數升44點。日經期貨截至上午7時56分上升75點。



2、日本財務大臣警告投機者，對日圓與基本面不符的匯率波動，當局必要時「可以放手」採取大膽行動。



3、聯儲局理事米蘭稱，若明年不繼續降息，可能面臨引發經濟衰退的風險。



4、美國FCC宣布將中國大疆(DJI)及所有外國製造的無人機和零部件列入國家安全「受控清單」，意味著大多數相關產品將被禁止入口或銷售。



5、以色列總理內塔尼亞胡警告伊朗，若伊朗攻擊以色列，將遭到非常猛烈的回應。



6、中國國務院總理李強主持「十五五」規劃《綱要草案》編制工作會議，強調需在科技創新、新動能培育及經濟結構升級上取得突破性進展。



7、本港政府統計處公布，11月整體消費物價指數按年升1.2%，剔除政府一次性紓困措施影響後，基本通脹率為1%，均與10月相同。



8、《彭博》報道，香港保監局提議新規引導保險資本流入加密貨幣和基建等資產，推動資金重新導向政府優先發展領域，料明年2至4月展開公眾諮詢。



9、萬科(02202)延長境內債寬限期議案獲債券持有人通過，暫避違約風險，並試圖說服債權人接受12月28日到期37億元債券的延期兌付。



10、Alphabet擬以47.5億美元收購Intersect，以提升谷歌數據中心所需的電力供應能力。



11、全球最大數字資產財庫公司Strategy增加現金儲備，並於過去一周暫停購買比特幣。





【焦點股】



AI概念股：阿里(09988)、百度(09888)、快手(01024) 晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)

- 據報英偉達將於2月中旬前向中國交付首批H200晶片



萬科企業(02202)

- 20億人幣中期票據寬限期延長至明年1月28日



貴金屬板塊：紫金礦業(02899)、中國白銀(00815)、招金礦業(01818)

- 現貨金高見每盎司4449.22美元，急升2.55%；現貨白銀急升3.42%至69.4549美元



比特幣ETF概念：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)

- Strategy增加現金儲備並於過去一周暫停購買比特幣



減肥藥概念股：來凱醫藥-B(02105)、歌禮製藥(01672)、銀諾醫藥-B(02591)

- 諾和諾德獲批減重版司美格魯肽中國心血管適應症



汽車股：比亞迪(01211)、小鵬汽車(09868)、理想汽車(02015)

- 聞泰科技稱若不恢復對安世半導體的控制權，全球車用晶片供應存風險



人形機械人概念：優必選(09880)、小鵬(09868)、越疆(02432)

- 智元機器人今年銷售收入預計超10億元人民幣



量子計算概念：聯想集團(00992)、長飛光纖光纜(06869)、量子思維(08050)

- 「中國量子之父」潘建偉團隊基於「祖沖之3.2號」取得量子糾錯重大進展



國泰航空(00293)

- 預計全年業績超去年，下半年錄其他收入9億元

- 運載率達到87%，創兩年單月新高



三花智控(02050)

- 料全年純利最多46.5億人幣，同比升50%



小米集團(01810)

- 小米17 Ultra發布會定於本周四晚7時舉行

- 斥約1.5億元回購375萬股



吉利汽車(00175)

- 完成極氪私有化，終止履行美國申報義務



諾比侃(02635)

- 下限定價，超購188倍，一手分配率3%

- 暗盤升2.75倍



輕鬆健康(02661)

- 超購1420倍，一手分配率6%

- 暗盤升1.3倍



翰思艾泰(03378)

- 超購3073倍，一手分配率1%

- 暗盤跌14.8%



海昌海洋公園(02255)

- 主席俞發祥涉犯罪，被公安採取刑事強制措施

- 俞發祥旗下祥源控股所涉金融產品此前兌付爆雷，涉及規模逾百億元人民幣





【油金報價】



紐約期油下跌0.16%，報每桶57.87美元



布倫特期油上漲2.61%，報每桶62.05美元



黃金現貨上漲0.34%，報每盎司4458.97美元



紐約期金上漲0.26%，報每盎司4492.25美元