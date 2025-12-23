直播中 : 時尚潮流 - 2026年星座運程預測（一）： 白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座! 哪個星座適合投資？哪個適合轉工？塔羅師美子剖析！
直播中 : 時尚潮流 - 2026年星座運程預測（一）： 白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座! 哪個星座適合投資？哪個適合轉工？塔羅師美子剖析！
25,774.14
-27.63
(-0.11%)
25,793
+5
(+0.02%)
高水19
8,913.83
-25.85
(-0.29%)
5,488.89
-37.94
(-0.69%)
1,571.31億
3,919.98
+2.62
(+0.067%)
4,620.73
+9.11
(+0.198%)
13,368.99
+36.26
(+0.272%)
2,672.55
+17.80
(+0.67%)
87,724.4000
-896.3900
(-1.011%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0020
休市港股: 12月24日(下午), 12月25日至12月26日休市；美股: 12月24日(下午1點), 12月25日休市；滬深港通 (北向): 12月25日至12月26日休市；滬深港通 (南向): 12月25日至12月26日休市
恒生指數
25,774.14
-27.63
(-0.11%)
期指(夜)
高水19
25,793
+5
(+0.02%)
國企指數
8,913.83
-25.85
(-0.29%)
科技指數
5,488.89
-37.94
(-0.69%)
大市成交
1,571.31億
股票
1,452.33億
(92.428%)
窩輪
42.45億
(2.702%)
牛熊證
76.54億
(4.871%)
即時更新：23/12/2025 17:59
可賣空股票總成交
1,404.25億
主板賣空
243.14億
(17.314%)
更新：23/12/2025 16:59
上証指數
成交：8,068.53億
3,919.98
+2.62
(+0.067%)
滬深300
4,620.73
+9.11
(+0.198%)
深証成指
13,368.99
+36.26
(+0.272%)
MSCI中國A50
2,672.55
+17.80
(+0.67%)
比特幣
資料由Binance提供
87,724.4000
-896.3900
(-1.011%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0020
00700 騰訊控股00981 中芯國際09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股01347 華虹半導體01810 小米集團－Ｗ
新聞及評論
即將公佈經濟數據
加拿大-國內生產總值(月率)
即將公佈
23/12/2025 21:30
前值
0.20%
市場預測
-0.30%
加拿大-國內生產總值(年率)
即將公佈
23/12/2025 21:30
前值
1.00%
市場預測
0.30%
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.5501
電匯客戶賣出
4.5320
更新：23/12/2025 20:25:51
