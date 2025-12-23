23/12/2025 19:17

《再戰明天》日本央行公布貨幣政策會議記錄，美國公布申請失業金人數

《經濟通通訊社23日專訊》日本央行公布貨幣政策會議記錄，及美國公布申請失業金人數，料為周三（24日）市場焦點。



本港、美國、英國、法國、新加坡、澳洲及新西蘭周三提早收市，德國及印度假期休市。各國重要經濟活動方面，泰國和柬埔寨國防官員進行會晤，討論兩國恢復停火的可能性。周三本港時間7:50am，日本央行公布10月29至30日貨幣政策會議記錄。



*日本公布同時指標及領先指標*



數據方面，周三1:00pm（本港時間．下同），日本公布10月同時指標；10月領先指標。9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由189.7萬升至190萬；首次申請失業救濟金人數料由22.4萬降至22.3萬。



此外，明日佰澤醫療(02609)將有基石投資者持股解禁。(wa)