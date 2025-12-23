23/12/2025 11:30

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.9481 +42.774 一周 3.12298 +23.786 兩周 3.39119 -5.333 一個月 3.10637 -1.113 兩個月 3.03411 -0.53 三個月 3.02958 +1.416 六個月 3.03268 +1.798 一年 3.0931 +0.75

《經濟通通訊社23日專訊》拆息普遍上漲，而與樓按相關的一個月拆息報3.10637厘，跌1.113基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.02958厘，升1.416基點。隔夜息報2.9481厘，升42.774基點；一周拆息升23.786基點，報3.12298厘，兩周則跌5.333基點，報3.39119厘。長息方面，六個月拆息升1.798基點，報3.03268厘，一年期則升0.75基點，報3.0931厘。港元匯價今日在7.7809-7.7766之間上落，最新報7.7785。資料來源：香港銀行公會