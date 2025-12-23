23/12/2025 11:30
《港元利率》拆息普遍上漲，一個月拆息報3.11厘
《經濟通通訊社23日專訊》拆息普遍上漲，而與樓按相關的一個月拆息報3.10637厘，跌1.113基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.02958厘，升1.416基點。
隔夜息報2.9481厘，升42.774基點；一周拆息升23.786基點，報3.12298厘，兩周則跌5.333基點，報3.39119厘。長息方面，六個月拆息升1.798基點，報3.03268厘，一年期則升0.75基點，報3.0931厘。
港元匯價今日在7.7809-7.7766之間上落，最新報7.7785。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.9481
|+42.774
|一周
|3.12298
|+23.786
|兩周
|3.39119
|-5.333
|一個月
|3.10637
|-1.113
|兩個月
|3.03411
|-0.53
|三個月
|3.02958
|+1.416
|六個月
|3.03268
|+1.798
|一年
|3.0931
|+0.75
