25,848.99
+47.22
(+0.18%)
25,881
+67
(+0.26%)
高水32
8,949.28
+9.60
(+0.11%)
5,503.87
-22.96
(-0.42%)
872.89億
3,930.87
+13.51
(+0.345%)
4,635.13
+23.51
(+0.510%)
13,419.60
+86.87
(+0.652%)
2,681.08
+26.33
(+0.99%)
88,122.7400
-498.0500
(-0.562%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9945
休市港股: 12月24日(下午), 12月25日至12月26日休市；美股: 12月24日(下午1點), 12月25日休市；滬深港通 (北向): 12月25日至12月26日休市；滬深港通 (南向): 12月25日至12月26日休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,848.99
+47.22
(+0.18%)
期指
高水32
25,881
+67
(+0.26%)
國企指數
8,949.28
+9.60
(+0.11%)
科技指數
5,503.87
-22.96
(-0.42%)
大市成交
872.89億
股票
769.44億
(88.148%)
窩輪
36.19億
(4.146%)
牛熊證
67.26億
(7.706%)
即時更新：23/12/2025 12:46
可賣空股票總成交
1,525.77億
主板賣空
259.19億
(16.988%)
更新：22/12/2025 16:59
上証指數
成交：5,180.20億
3,930.87
+13.51
(+0.345%)
滬深300
4,635.13
+23.51
(+0.510%)
深証成指
13,419.60
+86.87
(+0.652%)
MSCI中國A50
2,681.08
+26.33
(+0.99%)
比特幣
資料由Binance提供
88,122.7400
-498.0500
(-0.562%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9945
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

傷腎食物|醫生揭5大便利店傷腎食物，恐引發心臟衰竭昏死
醫學通識 健康解「迷」

傷腎食物|醫生揭5大便利店傷腎食物，恐引發心臟衰竭昏死
政經專訪

【陳永陸專訪】恒指明年見31000，25000為選擇性吸納良機（12月9日錄影， 繁體字幕）
主場硬淨 紐卡素無懼傷兵，班底夠厚 車路士作客求和
影視娛樂 足球俱樂部

主場硬淨 紐卡素無懼傷兵，班底夠厚 車路士作客求和
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00700 騰訊控股00005 滙豐控股00981 中芯國際01347 華虹半導體09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

懶理撫慰悲劇，綠營極速甩鍋

23/12/2025 09:15
大國博弈

回顧展望－柳暗花明 | 表列機構對2025、26年香港經濟預...

22/12/2025 15:47
回顧25 展望26

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.1002
電匯客戶賣出
5.1790
更新：23/12/2025 12:45:16
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.95%
1個月
3.11%
3個月
3.03%
更新：23/12/2025 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處