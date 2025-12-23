23/12/2025 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價升49點子，報7.0523，創近15個月高
《經濟通通訊社23日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0523，較上個交易日升49點子，創2024年9月30日以來近15個月新高，較市場預測偏弱約260點，上個交易日報7.0572。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0523
|-49.00
|1歐元/人民幣
|8.2828
|+297.00
|100日圓/人民幣
|4.4846
|+147.00
|1港元/人民幣
|0.9067
|-2.60
|1英鎊/人民幣
|9.4771
|+482.00
|1澳元/人民幣
|4.6841
|+265.00
|1紐元/人民幣
|4.0766
|+213.00
|1新加坡/人民幣
|5.4663
|+152.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8910
|+311.00
|1加元/人民幣
|5.1172
|+101.00
|1人民幣/林吉特
|0.5785
|+0.20
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2047
|-2193.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3731
|-57.00
|1人民幣/韓元
|210.4300
|+66.00