23/12/2025 11:22

《股壇解碼－戴名》特朗普千秋功過，CEC國際控股分手要早

《股壇解碼》美國11月CPI按年升2.7%，低於市場預期的3.1%，較9月的3%回落，期內核心CPI僅升2.6%，雙雙低於預期，顯示通脹壓力持續緩和。數據公布後，市場預期美國聯儲局將持續減息，有利後市。



特朗普支持率受經濟問題拖累下滑至39%，加上撥款中斷導致美國勞工統計局10月未能收集調查數據，進一步削弱市場信心。



Coinbase宣布業務大轉型，進軍股票與預測市場，集團意圖打造全能型金融平台拓展業務版圖，是否預視了加密貨幣市場已經開始萎縮？



特朗普上月透過行政命令啟動所謂「創世紀任務(Genesis Mission)」，目前已獲24家頂尖企業響應，計劃主要運用人工智能(AI)加速科學研究，強化能源和安全實力。白宮指參與企業包括微軟、Nvidia、AWS、Google等科技巨頭，以及Oracle、IBM、Intel、AMD和HPE等雲端與晶片供應商，並且有OpenAI、Anthropic、xAI等AI精英公司，這些科技巨頭已經與政府簽署諒解備忘錄，或與能源部及國家實驗室已經存在合作，展現美國從國家級戰略層面推動AI的決心。



*獨領風騷*



英倫銀行與歐洲央行同日公布議息結果，英倫銀行減息四分之一厘以刺激經濟，消息符合市場預期，顯示其政策立場偏向穩健。日本作為美國國債最大海外持有人，10月增持107億美元，達到持倉1.2萬億美元，創2022年7月以來新高；英國則增持132億美元，達至8779億美元，規模穩居第二。數據預示日、英兩國和美國貿易活動頻繁，剛好日本11月出口按年增長6.1%，遠超市場預期，印證了外需回暖造就製造業表現強勁。



台積電亞利桑那二廠計劃於明年（2026年）夏季投入3納米設備，力求在2027年量產，相關計劃將繼續帶領台積電在全球技術上領先其他對手。



*荊棘滿途*



《路透社》引述消息報道，中國科學家在深圳研製出極紫外光(EUV)光刻機原型，但體積巨大至佔滿整個工廠樓層，相關光刻機正進入測試階段，若能突破量產瓶頸，將為人工智能(AI)、智能手機和先進武器晶片提供國產化支撐。另一方面，被譽為中國AMD的沐曦股份於上周三（17日）登陸上交所科創板，首日收盤暴升接近七倍，當天股價最高達895元人民幣，刷新A股實行全面註冊制以來最賺錢新股紀錄，市場追捧的關鍵在於其自主可控的高性能通用GPU技術，象徵中國在AI晶片國產替代的想象空間，但有分析指沐曦股份仍然需要面臨三大挑戰：國際巨頭的壓制和境內同行競爭、關聯交易以至技術來源的質疑，加上行業困境下的突破挑戰等等。



美國財政部數據顯示，中國10月再度減持美國國債118億美元，持有規模降至6887億美元，創下2008年以來新低。數據反映中國在地緣政治和金融風險下持續調整外匯儲備結構，並積極尋找其他貿易夥伴以替補中美貿易下滑缺口，中美科技和金融的戰幕已經打開。



*先甜後苦*



恒指下月期權認沽比例40:60，價內26600點和27000點認沽期權出現最多新增，加上26400點認購期權最多新增，相信恒指會先夾高結算再回調，因為認沽期權重倉位在24400點，相信恒指短期低位仍然在24800點附近。牛熊證街貨比例62:38，參考期權和牛熊證倉位分布，恒指在2026年第一個交易月份應該是先高後低格局，留意大市借即月夾高結算然後高位橫行回吐，投資者不如趁歲末離場休息，大膽預測恒指在明年（2026年）5、6月間將下試22100點。



*股票簡評*



CEC國際控股(00759)主要從事食品、飲品、住宅用品和個人護理用品零售，以及設計、開發、生產和銷售各種線圈、鐵氧體粉料和其他電子元件，更持有投資物業。截至2025年10月31日止半年業績顯示，集團在逆境中錄得超過7億元收益，按年微升1.1%，也擺脫不了虧損的命運，雖然較去年同期收窄三分之一（歸功於成本控制初見成效），仍虧損超過1900萬元。零售業務佔總收益97%，毛利率維持約40%，並因節流措施由虧轉盈，錄得分部溢利超過4000萬元，但電子元件製造業務受全球經濟不明朗和關稅戰影響而收益大跌近19%，錄得虧損擴大至超過9000萬元，成為拖累整體表現的主要痛點。投資物業收入持平，貢獻有限。



香港消費模式持續轉變，零售市況一直疲弱，北上消費升溫加上本土夜間消費冷清，本地零售缺乏反彈動力，雖然收益止跌但缺乏增長空間。分店數目維持不變，顯示集團想通過薄利多銷和增加店舖數目的方向暫時仍未見效。至於電子元件製造業務持續惡化，出口訂單萎縮和毛利率大幅下滑是致命傷。集團部分分店仍然受制於租約，租金壓力雖有下降趨勢，但未能即時受惠，成本調整並沒有實時反映在數據上。宏觀經濟與地緣政治不確定性持續影響消費信心和製造業訂單，零售業務高度依賴香港區單一市場，電子元件製造業務規模小且持續虧損，長期拖累集團盈利，集團若無法扭轉劣勢，還是趁早止損以向股東交代。流動負債仍高於流動資產，短期資金壓力不小。集團半年業績雖然虧損收窄，但零售業務缺乏強勁增長動力，加上電子元件製造持續低迷，集團短期內仍面臨結構性風險。外部環境更加劇集團業績的不確定性，京東收購佳寶亦間接令市場增加多一個競爭者。集團股票每天成交量不多，加上時近年底，投資者還是宜沽貨離場。《資深市場人士 戴名》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



* 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。讀者有任何交流，可以發電郵至imail1997@gmail.com