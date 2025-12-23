23/12/2025 08:56

【特朗普當政】特朗普宣布將建造「特朗普級」戰艦，親自參與設計

《經濟通通訊社23日專訊》美國總統特朗普周一（22日）宣布，建造美軍「黃金艦隊」，包括新型「特朗普級」戰艦。



特朗普表示，「特朗普級」新戰艦將比以往建造的任何戰艦都更大、更快，威力「強100倍」，並構成擴大後「黃金艦隊」的核心，旨在鞏固美國海軍的主導地位。該計劃將從兩艘戰艦開始，預計將增加到20至25艘。第一艘「特朗普級」戰艦將被命名為「違抗號」(USS Defiant)。



特朗普稱，擴大海軍建設的計劃是「對所有人的反擊」。他表示，海軍的擴張也會給國防承包商帶來新壓力，要求他們加快生產並控制成本。他不想讓相關公司高層一年賺5000萬美元，給每個人發大筆股息，還進行回購，而F35和其他噴射機的生產卻萎靡不振。(rc)