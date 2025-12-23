23/12/2025 09:09

【特朗普當政】特朗普政府叫停五個海上風電項目，相關股票大跌

《經濟通通訊社23日專訊》特朗普政府周一（22日）以國家安全問題為由，暫停美國東海岸5個正在建造的大型海上風電項目的租賃，導致海上風電公司的股價暴跌。



這次暫停是對海上風電開發商的最新打擊，在美國總統特朗普上台後，風電開發商價值數十億美元的計劃一再中斷，特朗普說風力渦輪機醜陋，昂貴且效率低。但州政府官員、民主黨議員、海上風電公司和產業貿易組織抨擊特朗普政府此舉不合理。



美國內政部表示，這項決定是五角大廈投訴的結果，五角大廈抱怨，海上風電計劃的巨大 渦輪葉片的運動，以及支撐的高反射塔，會造成雷達干擾，使其難以識別和定位安全威脅。



根據聲明，此次暫停將影響丹麥能源公司Orsted的Revolution Wind和Sunrise Wind項目，Avangrid和哥本哈根基礎設施合作夥伴公司的Vineyard Wind 1項目，Dominion Energy的維珍尼亞州海岸海上風電項目，以及Equinor的Empire Wind 1項目。



受此消息影響，Orsted股價下跌超過12%，Dominion和Equinor股價也下跌。(rc)