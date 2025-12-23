23/12/2025 10:46

【外圍經濟】日本2026財年新債發行規模將超過今年

《經濟通通訊社23日專訊》根據日經新聞周二（23日）報道，日本2026財年的新國債發行量可能會略微超過本財年的28.6萬億日圓（約1820億美元）。



該報稱，下一財年預算草案的總支出可能將超過122萬億日圓，創下新紀錄，原因是社會福利成本上升，以及為緩解生活成本上升對經濟造成的打擊，而採取的一籃子措施。



此外，利率上升也將推高日本巨額債務的融資成本。報道稱，2026財年的償債成本預計將超過30萬億日圓，高於今年創紀錄的28.2萬億日圓。名義稅收收入預計將超過本財年創紀錄的80.6 萬億日圓，但不足以彌補支出的大幅增長。(rc)