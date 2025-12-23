23/12/2025 09:58

【外圍經濟】美國奢侈品零售巨企薩克斯環球或申請破產

《經濟通通訊社23日專訊》知情人士稱，高級百貨連鎖店Saks Fifth Avenue的母公司薩克斯環球(Saks Global)正在考慮申請破產。



消息人士稱，在本月底到期的1億多美元債務到期之前，該公司面臨的選擇有限，現時正在探索增加現金的方法，包括籌集應急基金或出售資產。



該公司發言人表示：「我們正在探索所有可能的途徑，以確保薩克斯環球擁有一個強大而穩定的未來。」



據悉，薩克斯的一些貸款人最近舉行秘密會談，以評估該公司的現金需求，重點是潛在的債務人持有貸款，這是一種破產融資形式。



今年9月，薩克斯環球發言人表示，該公司正尋求出售奢侈品零售商波道夫古德曼(Bergdorf Goodman)的少數股權，以幫助減少債務。(rc)