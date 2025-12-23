23/12/2025 10:44

【外圍經濟】韓國四大集團掌門人擬明年1月初隨經濟使節團訪華

《經濟通通訊社23日專訊》知情人士表示，三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨，即韓國四大集團掌門人，很可能在明年年初作為經濟使節團成員出訪中國。



此次經濟使節團由大韓商工會議所（韓國商會）帶頭組建，計劃組織約200家企業代表訪華，目前正接受企業報名申請。報名將於23日截止，經審核後正式確定使節團名單。



使節團將由兼任韓國商會會長的崔泰源率領。他曾於今年10月訪華，就亞太經合組織(APEC)工商領導人峰會成功舉辦、擴大韓中經濟合作等事宜與中方進行磋商。



據悉，使節團訪華期間將參加韓中商務論壇、簽署經濟合作諒解備忘錄、一對一商務洽談會等活動。在商務論壇上，雙方將圍繞製造業創新與供應鏈、消費品新市場，以及服務和內容產業等領域，探討深化兩國經濟合作的方案。(rc)