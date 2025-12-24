25,818.93
+44.79
(+0.17%)
3,940.95
+20.97
(+0.535%)
4,634.06
+13.33
(+0.288%)
13,486.42
+117.43
(+0.878%)
87,247.9800
-238.0200
(-0.272%)
24/12/2025 18:05
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|97.826
|97.942
|-0.116
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|155.80/84
|155.73/77
|156.21/25
|歐元/美元
|1.1799/03
|1.1797/01
|1.1794/98
|英鎊/美元
|1.3521/25
|1.3519/23
|1.3516/52
|美元/瑞郎
|0.7861/65
|0.7867/71
|0.7875/79
|美元/加元
|1.3672/76
|1.3678/82
|1.3687/91
|澳元/美元
|0.6711/15
|0.6710/14
|0.6700/04
|紐元/美元
|0.5845/49
|0.5844/48
|0.5840/44
|美元/人民幣
|7.0140/44
|7.0136/40
|7.0283/87
|美元/港元
|7.7760/64
|7.7763/67
|7.7774/78
