24/12/2025 07:54

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美國第三季GDP按年增4.3%創兩年新高

▷ 美股聖誕升浪由科技股領漲，三大指數全線上升

▷ 現貨金價創每盎司4497美元歷史新高 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社24日專訊》美股周二（23日）迎來聖誕升浪，受延遲發布的第三季GDP報告顯示，美國經濟增長遠超預期，加上科技股強勢領升，三大指數全線向上。其中，標指更突破歷史高位。道指收市升79.73點，或0.16%，報48442.41點；標普500指數升31.3點，或0.46%，報6909.79點；納指升133.02點，或0.57%，報23561.84點。美國第三季GDP按年增長達4.3%，增速創兩年來新高，遠高於市場預期的3.2%及前值的3.8%，令市場憧憬美國經濟已成功實現軟著陸。在經濟數據提振下，投資者風險胃納回升。以科技股為主的納指收市升近0.6%。大型科技股及AI板塊繼續推動大市向上。科技巨企方面，特斯拉(US.TSLA)跌0.7%，英偉達(US.NVDA)升3%，Meta(US.META)升0.5%，蘋果(US.AAPL)升0.5%，微軟(US.MSFT)升0.4%，谷歌(US.GOOGL)升1.4%，亞馬遜(US.AMZN)升1.6%。*美匯延續疲軟走勢*美匯指數延續疲軟走勢，觸及97.85後小幅反彈，報97.93附近，下跌逾0.3%。美元兌日圓顯著向下，匯價一度跌穿156心理關口，觸及155.6水平，日內報156.27，下跌0.4%。歐元兌美元匯率報1.179，上升0.2%。*現貨金創歷史新高*現貨黃金一度衝上每盎司4497美元，創下歷史新高，日內報4493美元，升約1.1%；紐約期金亦同步走強，報每盎司4521美元，單日升幅逾1%。另外，白銀亦升至71美元新高。​國際原油市場在假期交投清淡下窄幅波動。紐約期貨報每桶58.44美元，升0.7%。布蘭特期油報每桶61.92美元，上升0.5%。本周美股交易時間將受聖誕假期影響而縮短，周三（24日）美股將提前於美東時間下午1時收市；周四（25日）全日休市；周五（26日）則恢復正常交易。(jf)