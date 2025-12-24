25,845.70
+71.56
(+0.28%)
25,876
+88
(+0.34%)
高水30
8,916.47
+2.64
(+0.03%)
5,510.05
+21.16
(+0.39%)
436.99億
3,919.20
-0.78
(-0.020%)
4,609.73
-11.00
(-0.238%)
13,386.52
+17.53
(+0.131%)
2,665.24
-7.31
(-0.27%)
87,421.7300
-64.2700
(-0.073%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0068
休市港股: 12月24日(下午), 12月25日至12月26日休市；美股: 12月24日(下午1點), 12月25日休市；滬深港通 (北向): 12月25日至12月26日休市；滬深港通 (南向): 12月25日至12月26日休市
即時更新：24/12/2025 10:23
可賣空股票總成交
1,404.25億
主板賣空
243.14億
(17.314%)
更新：23/12/2025 16:59
25
十一月
港鐵香港站｜港鐵呈獻《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》 資料更新：香港站展區反應熱烈 由即日起延長至12月30日
展覽 文化藝術
港鐵香港站｜港鐵呈獻《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》 資料更新：香港站展區反應熱烈 由即日起延...
推介度：
25/11/2025 - 30/12/2025
免費
23
一月
香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》
文化藝術 劇場
香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》
推介度：
23/01/2026 - 08/02/2026
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.17%
3個月國債孳息率
3.64%
10年-3個月國債孳息率
0.53%
更新：22/12/2025 15:53
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
87,421.73
-64.27
-0.073%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,948.9800
-16.0500
-0.541%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.2780
+0.0040
+1.460%
更新：24/12/2025 10:20
