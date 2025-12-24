24/12/2025 08:59

▷ 12月ADP私人企業周均新增職位11500個，增長放緩

▷ 美國10月耐用品訂單按月降2.2%至3074億美元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社24日專訊》雖然美國第三季GDP表現超預期，但同期公布的其他經濟數據卻差強人意。其中，美國消費者信心續降至三年新低。據美國世界大型企業聯合會12月最新公布的數據，消費者信心指數由11月的92.9降至89.1，低於經濟學家預期的91.0，創下2022年以來新低。報告顯示，反映當前經濟狀況的現況指數下滑至116.8，前值為126.3，顯示受訪者對勞動市場與企業營運條件的看法轉趨謹慎；預期指數則維持在70.7不變，連續三個月徘徊於歷史低位，反映家庭對明年經濟前景的信心依然疲弱。通脹預期方面，受汽油價格回落與零售折扣推動，消費者預期未來12個月通脹率中值降至4.6%，較11月的4.8%略為改善。儘管如此，超過六成受訪者仍認為生活成本上升將持續抑制可自由支配開支。*ADP私人企業就業增長放緩*此外，美國人力資源服務機構ADP公布截至12月6日止的四周內，私人企業每周平均僅新增11500個職位，較此前統計周期的平均增幅有所回落，反映美國勞動力市場仍處於低增長、低流失的僵持狀態。*美國10月耐用品訂單按月大跌2.2%*美國10月耐用品訂單按月下降2.2%，至3074億美元，低於市場預期的下跌1.5%，亦較9月份的增長0.7%為差。 ​不含運輸品的新訂單則小幅增長0.2%，優於9月份的0.6%，顯示核心需求仍有韌性；惟不含國防用品的新訂單下跌1.5%，較9月份0.1%增長轉弱。 ​扣除飛機、不含國防資本品訂單增長0.5%，低於9月份的1.1%；同期出貨額增長0.7%，亦少於前月的1.2%，反映企業投資意欲放緩。(jf)