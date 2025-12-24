24/12/2025 11:01

【特朗普當政】新一批淫媒檔案公布，特朗普被接揭多次乘搭愛潑斯坦私人飛機

《經濟通通訊社24日專訊》美國司法部周二（23日）再公布了一批富豪淫媒愛潑斯坦檔案，特朗普總統的曝光次數大增。



新一批文件包括數千頁與愛潑斯坦調查相關的補充材料，里面有一封2020年的檢察官所寫電郵，內含特朗普在上世紀90年代乘坐愛潑斯坦私人飛機出行的新細節，而特朗普曾斷然否認坐過他的飛機。



另外還有關於愛潑斯坦與金融公司、人物之間關系的新細節。報道指，愛潑斯坦長期以來都是特朗普的政治包袱。兩人曾是朋友，但特朗普堅稱，他大約在二十年前就與愛潑斯坦斷絕了關系，並且對愛潑斯坦的罪行毫不知情。



特朗普去年曾表示，他從未乘坐過愛潑斯坦的私人飛機，但根據這封2020年1月7日、主題為「愛潑斯坦飛行記錄」的電郵，在1993年至1996年間，他至少八次出現在乘客名單里，其中幾次還有愛潑斯坦的長期同夥麥克斯韋爾同行。(jf)