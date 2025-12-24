25,793.26
+19.12
(+0.07%)
25,817
+29
(+0.11%)
高水24
8,904.14
-9.69
(-0.11%)
5,493.61
+4.72
(+0.09%)
877.37億
3,929.25
+9.27
(+0.236%)
4,615.39
-5.34
(-0.116%)
13,410.05
+41.06
(+0.307%)
2,667.25
-5.30
(-0.20%)
87,388.3100
-97.6900
(-0.112%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0000
休市港股: 12月24日(下午), 12月25日至12月26日休市；美股: 12月24日(下午1點), 12月25日休市；滬深港通 (北向): 12月25日至12月26日休市；滬深港通 (南向): 12月25日至12月26日休市
推廣【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折
恒生指數
25,793.26
+19.12
(+0.07%)
期指
高水24
25,817
+29
(+0.11%)
國企指數
8,904.14
-9.69
(-0.11%)
科技指數
5,493.61
+4.72
(+0.09%)
大市成交
877.37億
股票
796.30億
(90.759%)
窩輪
23.56億
(2.685%)
牛熊證
57.51億
(6.555%)
即時更新：24/12/2025 11:55
可賣空股票總成交
1,404.25億
主板賣空
243.14億
(17.314%)
更新：23/12/2025 16:59
上証指數
成交：4,659.37億
3,929.25
+9.27
(+0.236%)
滬深300
4,615.39
-5.34
(-0.116%)
深証成指
13,410.05
+41.06
(+0.307%)
MSCI中國A50
2,667.25
-5.30
(-0.20%)
比特幣
資料由Binance提供
87,388.3100
-97.6900
(-0.112%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0000
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

出遊現實版《千與千尋》加數字消費生活體驗
財富管理 財智談

出遊現實版《千與千尋》加數字消費生活體驗

李小龍誕辰85周年:從富藝斯拍賣，看《李小龍》上官小寶筆尖上...
Art & Living 香港‧寶‧藏

李小龍誕辰85周年:從富藝斯拍賣，看《李小龍》上官小寶筆尖上...
護膚品評測 │ 消委會揭7成去角質潔面含香料致敏物，12款5...
醫學通識 健康解「迷」

護膚品評測 │ 消委會揭7成去角質潔面含香料致敏物，12款5...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股00700 騰訊控股00941 中國移動00020 商湯－Ｗ00981 中芯國際
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.5537
電匯客戶賣出
4.5337
更新：24/12/2025 11:55:49
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處