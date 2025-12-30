25,742.07
+106.84
(+0.42%)
25,744
+109
(+0.43%)
高水2
8,954.93
+63.22
(+0.71%)
5,547.40
+64.39
(+1.17%)
847.62億
3,958.76
-6.52
(-0.164%)
4,636.77
-2.60
(-0.056%)
13,560.49
+23.39
(+0.173%)
2,677.33
-1.20
(-0.04%)
86,860.2500
-376.8800
(-0.432%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9872
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
31.5370
-0.0930
-0.294%
SEK 美元/瑞典克朗
9.1715
-0.0049
-0.053%
GBP 英鎊/美元
1.3501
-0.0007
-0.051%
更新：30/12/2025 11:15
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.14%
3個月國債孳息率
3.64%
10年-3個月國債孳息率
0.50%
更新：26/12/2025 16:15
