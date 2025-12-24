24/12/2025 08:19

【開市Ｇｏ】美經濟增速見兩年高，金銀銅價創新高，美暫緩提高對華晶片關稅

2025年12月24日【要聞盤點】



1、美股周二(23日)迎來聖誕升浪，受延遲發布的第三季GDP報告顯示，美國經濟增長遠超預期，加上科技股強勢領升，三大指數全線向上。其中，標指更突破歷史高位。道指收市升79.73點，或0.16%，報48442.41點；標普500指數升31.3點，或0.46%，報6909.79點；納指升133.02點，或0.57%，報23561.84點。中國金龍指數跌44點。日經期貨截至上午7時57分跌85點。



2、受消費者及企業支出強韌及貿易政策穩定推動，美國經濟第三季度增長4.3%，創兩年最快增速。



3、特朗普表示，任何與他意見相左的人都當不上聯儲局主席，並認為應在市場表現良好時降低利率。



4、白宮經濟顧問哈塞特稱，儘管美國第三季經濟增長超預期，聯儲局減息速度仍不夠快，美國在下調利率方面落後於全球。



5、美國財長貝森特稱，一旦通脹率降至2%，聯儲局通脹目標可調整至區間模式，如1.5%-2.5%或1%-3%，而非固定數字。



6、美國指責中國在半導體領域從事不公平貿易行為，但表示至少至2027年中前，不會加徵晶片進口關稅，以免加劇緊張。



7、國家創投引導基金三大子基金成立，合計出資超1200億元人民幣，分別為京津冀、長三角及粵港澳大灣區創投引導基金，專注私募股權投資，投資管理，資產管理等。



8、花旗將A股投資評級由「增持」下調至「中性」，因獲利預期修正及整體經濟前景平淡。



9、港交所(00388)首席營運總監劉碧茵表示，香港正過渡至無紙證券市場(USM)，並為市場參與者安排相關演習。



10、受美國降息預期及地緣政治風險推動，黃金、白銀及倫敦銅價均創歷史新高，現貨黃金達4499.85美元，白銀71.5784美元/盎司，倫敦銅價突破每噸12000美元。





【焦點股】



有色金屬板塊：紫金礦業(02899)、中鋁國際(02068)、招金礦業(01818)

- 黃金、白銀、倫銅價格創新高



萬科企業(02202)

- 標普將評級下調至SD，認為寬限期延長等同違約



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)

- 美國2027年年中前不對中國晶片進口加徵額外關稅



阿里巴巴(09988)

- 旗下速賣通公布「拳擊對決」海報，分析指向亞馬遜下戰書



內險股：中國平安(02318)、中國人壽(02628)、中國人保(01339) 中資券商股：中信証券(06030)、中信建投(06066)、中國銀河(06881)

- 花旗將A股投資評級由「增持」下調至「中性」



航運股：中遠海控(01919)、太平洋航運(02343)、中遠海能(01138)

- 波羅的海乾散貨運價指數跌至五個月低點



中海油(00883)

- 宣布在渤海發現秦皇島29-6億噸級油田



融創中國(01918)

- 全面境外債務重組已落實，96億美元債務獲解除



上海復旦(01385)

- 股東復芯凡高售13%股權，上海國資委成第一大股東



比特幣ETF概念：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)

- 比特幣回吐2.28%，報86834美元



中能控股(00228)

- 股東佳鷹持股升至53%，溢價9%提全購，今早復牌





【油金報價】



紐約期油上漲0.09%，報每桶58.52美元



布倫特期油上漲0.03%，報每桶62.51美元



黃金現貨上漲0.53%，報每盎司4508.58美元



紐約期金上漲0.52%，報每盎司4538.55美元