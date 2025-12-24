25,818.93
+44.79
(+0.17%)
3,940.95
+20.97
(+0.535%)
4,634.06
+13.33
(+0.288%)
13,486.42
+117.43
(+0.878%)
86,920.2000
-565.8000
(-0.647%)
4,483.4100
-19.6200
-0.436%
1,453.3900
-25.2800
-1.710%
24/12/2025 15:10
美元兌加元報1.3678，加央行官員稱難判斷下次加息或減息
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|97.803
|97.942
|-0.139
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|155.71/75
|155.66/70
|156.21/25
|歐元/美元
|1.1798/02
|1.1798/02
|1.1794/98
|英鎊/美元
|1.3519/23
|1.3519/23
|1.3516/52
|美元/瑞郎
|0.7868/72
|0.7867/71
|0.7875/79
|美元/加元
|1.3676/80
|1.3676/80
|1.3687/91
|澳元/美元
|0.6714/18
|0.6712/16
|0.6700/04
|紐元/美元
|0.5844/48
|0.5844/48
|0.5840/44
|美元/人民幣
|7.0181/85
|7.0221/25
|7.0283/87
|美元/港元
|7.7749/53
|7.7748/52
|7.7774/78
上述報價只供參考用