24/12/2025 11:33
《港元利率》拆息普遍上漲，一個月拆息終止四連跌報3.29厘
《經濟通通訊社24日專訊》拆息普遍上漲，而與樓按相關的一個月拆息終止四連跌報3.28911厘，升18.274基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.09494厘，升6.536基點。
隔夜息報4.02393厘，升107.583基點；一周拆息升128.012基點，報4.4031厘，兩周則升53.691基點，報3.9281厘。長息方面，六個月拆息升0.446基點，報3.03714厘，一年期則跌0.108基點，報3.09202厘。
港元匯價今日在7.7779-7.7747之間上落，最新報7.7748。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.02393
|+107.583
|一周
|4.4031
|+128.012
|兩周
|3.9281
|+53.691
|一個月
|3.28911
|+18.274
|兩個月
|3.04446
|+1.035
|三個月
|3.09494
|+6.536
|六個月
|3.03714
|+0.446
|一年
|3.09202
|-0.108
