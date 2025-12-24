24/12/2025 11:33

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.02393 +107.583 一周 4.4031 +128.012 兩周 3.9281 +53.691 一個月 3.28911 +18.274 兩個月 3.04446 +1.035 三個月 3.09494 +6.536 六個月 3.03714 +0.446 一年 3.09202 -0.108

《經濟通通訊社24日專訊》拆息普遍上漲，而與樓按相關的一個月拆息終止四連跌報3.28911厘，升18.274基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.09494厘，升6.536基點。隔夜息報4.02393厘，升107.583基點；一周拆息升128.012基點，報4.4031厘，兩周則升53.691基點，報3.9281厘。長息方面，六個月拆息升0.446基點，報3.03714厘，一年期則跌0.108基點，報3.09202厘。港元匯價今日在7.7779-7.7747之間上落，最新報7.7748。資料來源：香港銀行公會