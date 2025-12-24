25,845.89
+71.75
(+0.28%)
25,874
+86
(+0.33%)
高水28
8,915.62
+1.79
(+0.02%)
5,509.74
+20.85
(+0.38%)
437.36億
3,918.94
-1.04
(-0.027%)
4,609.75
-10.98
(-0.238%)
13,385.62
+16.63
(+0.124%)
2,665.32
-7.23
(-0.27%)
87,468.5000
-17.5000
(-0.020%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0068
休市港股: 12月24日(下午), 12月25日至12月26日休市；美股: 12月24日(下午1點), 12月25日休市；滬深港通 (北向): 12月25日至12月26日休市；滬深港通 (南向): 12月25日至12月26日休市
即將公佈經濟數據
日本-同時指標
即將公佈
24/12/2025 13:00
前值
114.60
市場預測
--
日本-領先指標
即將公佈
24/12/2025 13:00
前值
108.60
市場預測
--
