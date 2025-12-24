24/12/2025 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升52點子，兩連升報7.0471，續創近15個月高
《經濟通通訊社24日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0471，較上個交易日升52點子，兩連升，續創2024年9月30日以來近15個月新高，較路透預測偏弱約230點，上個交易日報7.0523。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0471
|-52.00
|1歐元/人民幣
|8.2969
|+141.00
|100日圓/人民幣
|4.5017
|+171.00
|1港元/人民幣
|0.9062
|-5.00
|1英鎊/人民幣
|9.5009
|+238.00
|1澳元/人民幣
|4.7108
|+267.00
|1紐元/人民幣
|4.1038
|+272.00
|1新加坡/人民幣
|5.4762
|+99.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9312
|+402.00
|1加元/人民幣
|5.1364
|+192.00
|1人民幣/林吉特
|0.5768
|-16.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1183
|-864.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3715
|-16.00
|1人民幣/韓元
|209.8300
|-60.00