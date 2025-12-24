24/12/2025 13:38

【ＡＩ】字節跳動發布形式化數學推理專用模型Seed Prover 1.5

《經濟通通訊社24日專訊》字節跳動Seed團隊宣布推出形式化數學推理專用模型Seed Prover 1.5。據介紹，相比上一代模型，Seed Prover 1.5在16.5小時內，針對IMO 2025的前5道題目生成了完整可編譯驗證的Lean證明代碼，換算成績為35/42，達到此前IMO評分標準的金牌分數線。



針對北美本科級別數學競賽Putnam，Seed Prover 1.5用時9小時，對12道Putnam 2025賽題中的11道生成了可編譯驗證的Lean代碼。在更系統的評估中，該模型在完整的Putnam歷史評估集上解決了88%的問題，在代表碩士數學難度的Fate-H和代表博士生數學難度的Fate-X評估集上，分別解決了80%和33%的問題，刷新了形式化數學推理模型在這幾個評測集上的SOTA表現。



目前，Seed Prover 1.5的技術報告已對外公開，後續將開放API，邀請感興趣的數學和AI研究者體驗該模型。(wn)