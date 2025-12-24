25,801.65
+27.51
(+0.11%)
25,818
+30
(+0.12%)
高水16
8,906.40
-7.43
(-0.08%)
5,494.24
+5.35
(+0.10%)
878.85億
3,929.25
+9.27
(+0.236%)
4,615.39
-5.34
(-0.116%)
13,410.05
+41.06
(+0.307%)
2,667.25
-5.30
(-0.20%)
87,368.1400
-117.8600
(-0.135%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0000
休市港股: 12月24日(下午), 12月25日至12月26日休市；美股: 12月24日(下午1點), 12月25日休市；滬深港通 (北向): 12月25日至12月26日休市；滬深港通 (南向): 12月25日至12月26日休市
恒生指數
25,801.65
+27.51
(+0.11%)
期指
高水16
25,818
+30
(+0.12%)
國企指數
8,906.40
-7.43
(-0.08%)
科技指數
5,494.24
+5.35
(+0.10%)
大市成交
878.85億
股票
797.78億
(90.775%)
窩輪
23.56億
(2.681%)
牛熊證
57.51億
(6.544%)
即時更新：24/12/2025 11:56
可賣空股票總成交
1,404.25億
主板賣空
243.14億
(17.314%)
更新：23/12/2025 16:59
上証指數
成交：4,659.37億
3,929.25
+9.27
(+0.236%)
滬深300
4,615.39
-5.34
(-0.116%)
深証成指
13,410.05
+41.06
(+0.307%)
MSCI中國A50
2,667.25
-5.30
(-0.20%)
比特幣
資料由Binance提供
87,368.1400
-117.8600
(-0.135%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0000
27
一月
尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會 尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會
大型盛事 文化藝術
尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會
推介度：
27/01/2026
01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音 大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
