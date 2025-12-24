24/12/2025 09:41

【聚焦人幣】中間價續創近15個月高，人幣即期開市升3點子，報7.0284

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0471，較上個交易日升52點子，兩連升，續創2024年9月30日以來近15個月新高，較路透預測偏弱約230點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開3點子，報7.0284，上個交易日即期匯率收盤報7.0287。



隔夜美國公布的GDP數據表現良好，但市場維持美聯儲明年降息兩次的預期，而日本可能入市干預持續推高日圓，美元下探近兩個月低點。外部環境改善，人民幣中間價進一步回升；年末市場結匯預期不減，即期匯價亦仍有反彈空間，具體要看大行態度。



離岸人民幣昨日（23日）對美元率先升破7.02關口，為2024年10月以來首次，距離收復7.0整數關口僅「一步之遙」。與此同時，在岸人民幣對美元日內升破7.03關口，上漲近百點。據《上海證券報》引述分析人士稱，美元指數走勢趨弱與歲末結匯需求不斷釋放，構成了本輪人民幣上漲的主要動力。展望後市，豐厚的結匯盤仍將支撐人民幣偏強運行，但出現單邊快速升值的概率較低。(jq)