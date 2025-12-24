24/12/2025 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收升126點子報7.0161，五連升破7.02關，再創近15個月高

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日升破7.02關口，收報7.0161，較上個交易日4時30分收盤價升126點子，五連升，再創2024年9月30日以來近15個月新高，全日在7.0133至7.0297之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)升破7.01關口，距離收復7.0整數關口僅「一步之遙」。現漲161點子，報7.0034。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0471，較上個交易日升52點子，兩連升，續創2024年9月30日以來近15個月新高，較路透預測偏弱約230點。



市場人士表示，年末美元加速下行，客盤結匯需求在美元偏弱背景下顯得更加旺盛，使得人民幣的升值壓力有所加大，不過大行也持續釋放流動性，助緩人民幣升勢。若人行對匯率波動容忍上升，跨年前人民幣即期有望觸及7元關口。



「美元跌得好快，加上年末本來結匯就多，人民幣看上去升得也就比較快，」一外資行交易員稱，「能不能看到7元，全看央媽(人行)的態度。」另一外資行交易員認為，到明年春節前估計人民幣仍可能穩步回升，升幅繼續可控。(jq)