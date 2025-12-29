直播中 : 開市Good Morning - 環球股市近元旦周 明年有何展望？
直播中 : 開市Good Morning - 環球股市近元旦周 明年有何展望？
--
--
(--)
25,814
+4
(+0.02%)
--
--
(--)
--
--
(--)
1.99億
3,963.66
-0.02
(-0.001%)
4,657.22
-0.02
(0.000%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
88,044.2100
+91.5000
(0.104%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9870
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
恒生指數
--
--
(--)
期指
25,814
+4
(+0.02%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
1.99億
股票
1.99億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：29/12/2025 09:07
可賣空股票總成交
812.37億
主板賣空
128.60億
(15.830%)
更新：24/12/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,963.66
-0.02
(-0.001%)
滬深300
4,657.22
-0.02
(0.000%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
88,044.2100
+91.5000
(0.104%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9870
02013 微盟集團00020 商湯－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ01725 中國技術集團00005 滙豐控股
