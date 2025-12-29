29/12/2025 09:59

江西銅業(00358)擬斥不超過7.64億英鎊收購索爾黃金全部已發行及將要發行股本

《經濟通通訊社29日專訊》江西銅業股份(00358)(滬:600362)宣布，其全資附屬江銅香港投資將以全現金收購索爾黃金(SOLGOLD PLC)全部已發行及將要發行之普通股股本，基於公告日期已發行之索爾黃金股份總數及已授出之購股權（惟江銅香港投資已持有的索爾黃金股份除外）計算，江銅香港投資根據收購事項將可能支付之最高總對價將不超過7.64億英鎊。收購事項的完成仍須待索爾黃金股東批准，並須滿足或豁免其他條件。江銅香港投資將於收購事項完成後持有索爾黃金全部已發行及將要發行的股本，索爾黃金將成為公司間接全資附屬公司，其財務業績將據此合併於公司的綜合財務報表。



公司自2020年11月起為索爾黃金股東，現為索爾黃金最大單一股東，持有索爾黃金已發行股本約12.2%。索爾黃金股份於倫敦證券交易所主板市場公開交易。



索爾黃金成立於2006年，現已成為厄瓜多爾最大的特許權持有者之一，並在極具潛力的安第斯銅礦帶開展勘探工作。索爾黃金的旗艦項目Cascabel（Cascabel項目）位於厄瓜多爾北部因巴布拉省，為全球最重要的未開發斑岩型銅金礦牀之一，並有望成為南美洲的標誌性礦業項目。(nw)