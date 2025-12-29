29/12/2025 16:40

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 香港11月出口升18.8%，進口升18.1%

《經濟通通訊社29日專訊》政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年11月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升18.8%和18.1%，均勝於預期。繼今年10月份錄得17.5%的按年升幅後，11月份商品整體出口貨值為4698億元，較去年同月上升18.8%。同時，今年10月份錄得18.3%的按年升幅後，今年11月份商品進口貨值為5174億元，較去年同月上升18.1%。今年11月份錄得有形貿易逆差3485億元，相等於商品進口貨值的9.4%。今年首11個月的商品整體出口貨值較2024年同期上升14.3%。同時，商品進口貨值上升14.1%。今年首10個月錄得有形貿易逆差3828億元，相等於商品進口貨值的7.5%。今年11月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升17.1%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞（升72.0%）、越南（升54.9%）、台灣（升45.3%）、泰國（升39.6%）和中國內地（內地）（升16.4%）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升44.4%）和荷蘭（升36.4%）。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升102.3%）、內地（升25.0%）、馬來西亞（升21.1%）、英國（升19.7%）和美國（升17.8%）。政府發言人表示，商品出口貨值繼續表現強勁，在11月按年上升18.8%。輸往大部分市場的出口進一步蓬勃增長。按商品類別分析，大部分主要商品的出口顯著上升，尤其是電動設備、機械及機械用具的出口。展望未來，環球經濟持續溫和增長及對電子相關產品的需求堅挺，會在短期內支持香港的商品貿易增長。政府會繼續致力加強與不同市場的經貿聯繫，並對外圍環境的各種不確定因素保持警覺。(ul)