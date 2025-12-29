29/12/2025 17:41

《宏觀脈動－吳永強》「READ」讀懂2026年首季投資市場

《宏觀脈動》回望2025年，市場在關稅摩擦再起、經濟衰退陰霾增加及地緣政治緊張中跌宕起伏。然而，隨著時間推移，這些曾經困擾投資者的憂慮，部分已獲解決，部分則得到階段性緩解。站在2026年的起點，預期環球經濟韌性猶在，加上主要經濟體在貨幣或財政政策仍大致維持偏寬鬆取態或至少短期內未必會大幅收緊政策的大前提下，料對投資市場來說仍相對正面。



為了讓投資者更精準地把握首季的市場情況，我們以「READ」作為首季的投資關鍵詞，冀能助諸君「讀」懂趨勢。



首先是「R」(Relaxed Policy Setting)，即相對寬鬆的政策環境。雖然環球減息周期已持續一年多，各國央行減息門檻有所提高，但我們預期主要經濟體在2026年首季乃至上半年，仍將維持甚至加大寬鬆力度。特別是中美兩大經濟體，料將維持貨幣與財政政策取態上「雙寬鬆」格局，這將為股債市場持續注入流動性順風。



其次是「E」(Evolving AI Rationality)，即AI投資趨於理性。AI主題料將延續，但預期投資者已由單純擔憂泡沫爆破，轉向更為成熟的理性投資階段。這意味著資金將更關注具備實質業績支撐的優質標的。



在上述背景下，加上中國「十五五」規劃開局預期所帶來的政策利好，以及美國中期選舉白熱化前的相對穩定期，我們相信市場將維持並有序提升逐險情緒，此即「A」(Active Risk-taking)。



然而，機遇往往與風險並存。儘管宏觀背景看似利好風險資產，投資者仍需警惕三大潛在風險：一是美國最高法院對特朗普政府引用《國際緊急經濟權力法》徵收關稅的合法性裁決，可能為貿易政策增添變數；二是關稅對通脹的傳導若加劇，或令美國聯儲局減息預期降溫，進而引發資產價格的「殺估值」；三是各國貨幣政策若進一步分化，將帶來匯率與資金流向的波動。



因此，最後一個關鍵詞是「D」(Diversification)，即多元配置，維持跨行業、跨地域及跨資產類別的布局，以應對潛在波動。



在送別2025年並迎來2026年之際，在此祝各位新一年在投資市場上繼續得心應手，如魚得水。《東亞銀行投資策略師 吳永強》



