29/12/2025 09:09

【ＡＩ】國家網信辦加強管理AI擬人化互動服務，8活動不得進行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明29日北京專電》國家網信辦起草《人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法(徵求意見稿)》，其中提到鼓勵擬人化互動服務創新發展，對擬人化互動服務實行包容審慎和分類分級監管，防止濫用失控。徵求意見稿指出，提供及使用擬人化互動服務，應遵守法律、行政法規，尊重社會公德及倫理道德，不得進行8項活動。



一是生成、散播危害國家安全、損害國家榮譽和利益、破壞民族團結、進行非法宗教活動，或散布謠言擾亂經濟和社會秩序等內容；



二是生成、傳播宣揚淫穢、賭博、暴力或教唆犯罪的內容；三是產生、散播侮辱或誹謗他人，侵害他人合法權益的內容；四是提供嚴重影響用戶行為的虛假承諾及損害社會人際關係的服務；



五是通過鼓勵、美化、暗示自殺自殘等方式損害使用戶身體健康，或通過語言暴力、情緒操控等方式損害使用戶人格尊嚴與心理健康；



六是通過演算法操縱、訊息誤導、設置情緒陷阱等方式，誘導用戶做出不合理決策；



七是誘導、套取涉密敏感訊息；



八是其他違反法律、行政法規及國家有關規定的情形。