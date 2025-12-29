29/12/2025 10:28

【ＡＩ】證監會前主席梁定邦：AI以每年約30%速度增長，金融應用面對四大風險

《經濟通通訊社29日專訊》香港證監會前主席梁定邦表示，AI正以每年約30%的速度增長，大型機構應用覆蓋率已達85%，並大幅降低成本、提升客戶滿意度，但AI在金融領域的深入應用面對「幻覺」、「數據偏見」、「黑箱」與「隱私合規」四大核心風險，必須審慎應對。



他出席中國財富管理50人論壇時指出，現時AI技術進展迅速，主要得益於硬件成本降低與算力提升。不過，AI不僅限於當下流行的大語言模型，早期已涵蓋專家系統、機器學習等多種形態。



他又指，AI應用，特別是大語言模型所採用的「填空」式預測推理，存在固有缺陷，一是易產生「幻覺」，即輸出不準確或虛構內容；二是訓練數據若存在偏見，輸出結果也會帶有偏見；三是模型決策過程覆雜且不透明，形成「黑箱」，難以解釋；四是存在數據使用不當、侵犯個人隱私的風險，強調這四大問題是金融業實現「風險可控」必須直接面對的挑戰。



針對金融業應用AI，他認為，前台直面客戶，目前主要用於智能客服（Call Center），雖然能大幅節省人力，但為確保信息準確無誤、避免偏差，應多採用閉環AI而非開放模型，且最終決策仍需客戶經理負責。中台應用集中在反欺詐監測、信用評級和文檔處理分析，其中反欺詐因應對日益猖獗的電信詐騙而備受重視。後台則更多用於市場分析、模型計算及至關重要的資本儲備計量。(bi)