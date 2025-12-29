29/12/2025 13:05

▷ 渣打香港參與金管局人民幣業務資金安排第二階段

▷ 12月1日起為企業提供離岸人民幣貸款

▷ 客戶含廈門建發、恒安國際、老鳳祥、三一國際等 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社29日專訊》渣打香港表示，很高興成為金管局的人民幣業務資金安排第二階段之參與銀行，並自第二階段於12月1日生效以來，透過所分配得的資金額度，為來自不同行業的企業客戶提供成本更具競爭力的離岸人民幣貸款。率先參與的客戶包括：供應鏈運營商廈門建發旗下昌富利（香港）貿易有限公司；恒安國際(01044)旗下恒安珍寶投資有限公司；黃金珠寶商老鳳祥(滬:600612)旗下老鳳祥（香港）有限公司；三一國際(00631)旗下三一國際（香港）實業有限公司；以及透過渣打集團在東盟區內的網絡，向一家內地國有企業在新加坡的子公司提供離岸人民幣貸款。在第二階段下，渣打香港利用人民幣同業拆息作為定價基準，讓企業能在香港離岸市場取得接近在岸水平、具預測性及透明度的人民幣資金。因應第二階段大幅增加了人民幣業務資金安排所涵蓋的人民幣資金用途範圍，企業可利用是次融資所得的人民幣資金滿足其日常營運和投資需要，促進實體經濟的發展。渣打企業及投資銀行業務香港兼大中華區主管許穗華表示，渣打一直積極推動人民幣國際化，以多元化的服務滿足區內企業對人民幣投融資服務日益增加的需求。金管局的人民幣業務資金安排為銀行提供了一條清晰而穩定的人民幣資金渠道，既可降低融資成本，亦可助客戶更高效和靈活地管理人民幣資金頭寸。許穗華稱，渣打很高興今次能與不同界別的企業合作，率先在第二階段落實人民幣貸款，展示香港作為國際離岸人民幣樞紐的領先優勢。該行會繼續善用有關安排，結合渣打龐大的跨境網絡、豐富的人民幣產品，以及領先的投融資方案，協助企業更靈活地配置人民幣資產，同時支持內地企業「拼船出海」，鞏固香港作為國際金融中心的地位。(bi)