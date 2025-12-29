29/12/2025 13:23

滙豐參與金管局人民幣業務資金安排第二階段

《經濟通通訊社29日專訊》滙豐宣布，成為首批在金管局人民幣業務資金安排第二階段獲分配額度的銀行。



滙豐已率先利用額度，為一家業務涉及海外市場的內地上市企業附屬公司，提供一筆14億元人民幣的營運資金貸款。該筆融資不單是人民幣業務資金安排擴闊合資格業務範圍後的首批交易之一，亦是客戶首筆境外人民幣融資，突顯人民幣融資在全球企業營運中日益重要的角色。



人民幣貿易融資流動資金安排於2025年2月推出，支持銀行向企業提供人民幣貿易融資服務，滙豐成為首批獲分配額度的銀行，並藉此為數百位不同行業的客戶，提供專屬的人民幣貿易貸款方案，其中包括信用證貸款、記賬交易貸款及結構性貿易貸款等。



滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，市場環境複雜多變，利用人民幣等多種貨幣作融資，有助企業在不同利率周期下，更有效地管理資金成本。滙豐積極參與人民幣業務資金安排，為企業提供更具彈性的融資方案，幫助他們投資業務和推動增長。安排進入新階段後，香港銀行可以更有效地支持內地企業走向全球，充分發揮本港作為離岸人民幣融資中心的優勢。



截至2024年底，人民幣對外貸款餘額超過2萬億元，按年上升14%。同時，香港銀行業的人民幣貸款對存款比率逐步升至今年6月的逾90%，反映市場對人民幣作為融資貨幣的殷切需求。(bi)