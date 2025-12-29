29/12/2025 14:43

恒生參與金管局人民幣業務資金安排，支持擴大人民幣融資活動範圍

《經濟通通訊社29日專訊》恒生銀行(00011)宣布，參與金管局的人民幣業務資金安排(RBF)，以支持擴大人民幣融資活動的範圍，並已成功完成首筆資金安排。這突顯恒生致力於促進人民幣的國際使用，以及推動香港金融市場持續增長。



人民幣業務資金安排旨在為銀行提供更大的靈活性以管理短期資金，向企業客戶提供人民幣資本支出和營運資金定期貸款，以應對市場對人民幣融資日益增長的需求，尤其在年末資金相對緊張的過渡期間，確保提供穩定的人民幣資金來源，進一步加強香港作為全球離岸人民幣業務中心的領導地位。



該行表示，一直致力探索和推進香港離岸人民幣市場的發展，同時提供創新解決方案，以滿足市場及客戶不斷變化的需求。(bi)