25,661.58
-157.35
(-0.61%)
25,666
-144
(-0.56%)
高水4
8,901.93
-13.19
(-0.15%)
5,500.25
+0.95
(+0.02%)
1,922.13億
3,965.28
+1.60
(+0.040%)
4,639.37
-17.87
(-0.384%)
13,537.10
-66.79
(-0.491%)
2,678.53
-8.35
(-0.31%)
89,671.9800
+1,719.2700
(1.955%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9892
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
恒生指數
25,661.58
-157.35
(-0.61%)
期指
高水4
25,666
-144
(-0.56%)
國企指數
8,901.93
-13.19
(-0.15%)
科技指數
5,500.25
+0.95
(+0.02%)
大市成交
1,922.13億
股票
1,791.18億
(93.187%)
窩輪
40.79億
(2.122%)
牛熊證
90.16億
(4.690%)
即時更新：29/12/2025 15:17
可賣空股票總成交
1,119.83億
主板賣空
150.95億
(13.480%)
半日數據，更新：29/12/2025 12:40
上証指數
成交：9,038.20億
3,965.28
+1.60
(+0.040%)
滬深300
4,639.37
-17.87
(-0.384%)
深証成指
13,537.10
-66.79
(-0.491%)
MSCI中國A50
2,678.53
-8.35
(-0.31%)
比特幣
資料由Binance提供
89,671.9800
+1,719.2700
(1.955%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9892
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股00941 中國移動03690 美團－Ｗ
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
89,671.98
+1,719.27
+1.955%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,020.9300
+70.0200
+2.373%
Dogecoin-狗狗幣-DOGE DOGE 狗狗幣
0.1269
+0.0030
+2.404%
更新：29/12/2025 15:15
