29/12/2025 16:20

PAObank「智安存」加強客戶防詐騙保障，涵蓋所有個人銀行客戶

《經濟通通訊社29日專訊》PAObank宣布，為積極響應金管局最新推行的反詐騙措施，全面升級「智安存」存款保護措施，所有客戶由即日起可透過PAObank個人銀行手機應用程式，按個人需要主動鎖定賬戶內部分或全部存款，為資金增添多一份保障。



PAObank行政總裁姚文松表示，該行全力支持金管局推動的反詐騙措施，並積極優化保障服務，讓客戶可更自主靈活地管理和保護自己的資金。隨著是次「智安存」服務升級，為所有客戶進一步築起更嚴密的防護網，將會繼續結合創新科技，致力為客戶打造更安全、更可靠的金融服務體驗。



PAObank客戶可隨時隨地透過PAObank個人銀行手機應用程式，申請啟用智安存保護措施， 即可隔離或鎖定銀行賬戶內部分或全部存款，使受保護資金無法經任何渠道轉出。若客戶需動用已受保護或鎖定的存款，必須親臨該行辦事處辦理，該行會在核實身份後三個工作天內完成解鎖，全面保障客戶利益。(bi)