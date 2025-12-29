29/12/2025 19:26

《再戰明天》美國公布芝加哥採購經理人指數

《經濟通通訊社29日專訊》美國公布芝加哥採購經理人指數，料為周二（30日）市場焦點。



各國沒重要經濟活動。數據方面，周二（30日）10:45pm（本港時間．下同），美國公布12月芝加哥採購經理人指數，料由36.3升至39.8。



在本港，明日公布業績的公司有:富一國際控股(01470)、新火科技控股(01611)、樺欣控股(01657)、成志控股(01741)、首都創投(02324)、高豐集團控股(02863)、中國新零售供應鏈(03928)等。



此外，明日泰德醫藥(03880)、IFBH(06603)等將有基石投資者持股解禁。



另外，中國周三（31日）公布12月官方製造業及服務業PMI，以及12月民間製造業PMI。(wa)