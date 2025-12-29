26,019.03
+200.10
(+0.78%)
26,058
+248
(+0.96%)
高水39
9,029.74
+114.62
(+1.29%)
5,613.11
+113.81
(+2.07%)
912.13億
3,978.90
+15.22
(+0.384%)
4,663.92
+6.68
(+0.143%)
13,612.77
+8.88
(+0.065%)
2,696.02
+9.14
(+0.34%)
89,041.9900
+1,089.2800
(1.238%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9840
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
恒生指數
26,019.03
+200.10
(+0.78%)
期指
高水39
26,058
+248
(+0.96%)
國企指數
9,029.74
+114.62
(+1.29%)
科技指數
5,613.11
+113.81
(+2.07%)
大市成交
912.13億
股票
825.44億
(90.495%)
窩輪
26.42億
(2.896%)
牛熊證
60.28億
(6.608%)
即時更新：29/12/2025 10:40
可賣空股票總成交
812.37億
主板賣空
128.60億
(15.830%)
更新：24/12/2025 16:59
上証指數
成交：4,711.33億
3,978.90
+15.22
(+0.384%)
滬深300
4,663.92
+6.68
(+0.143%)
深証成指
13,612.77
+8.88
(+0.065%)
MSCI中國A50
2,696.02
+9.14
(+0.34%)
比特幣
資料由Binance提供
89,041.9900
+1,089.2800
(1.238%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9840
21
十一月
灣仔利東街｜利東街8米聖誕樹燈光匯演＋巨型聖誕鈴步道＋浪漫飄雪
節慶活動 商場活動
灣仔利東街｜利東街8米聖誕樹燈光匯演＋巨型聖誕鈴步道＋浪漫飄雪
推介度：
21/11/2025 - 01/01/2026
免費
01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股00941 中國移動02318 中國平安
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,433.6200
-7.7100
-0.535%
CNY 美元/人民幣
7.0057
-0.0084
-0.120%
SGD 美元/坡元
1.2839
-0.0004
-0.033%
更新：29/12/2025 10:40
HIBOR 同業拆息
隔夜
4.02%
1個月
3.29%
3個月
3.09%
更新：24/12/2025 11:15
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.14%
3個月國債孳息率
3.64%
10年-3個月國債孳息率
0.50%
更新：26/12/2025 16:15
