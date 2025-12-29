29/12/2025 10:18

【穩定幣】摩通凍結兩穩定幣初創公司銀行帳戶，疑與拉丁美洲或委內瑞拉有關

《經濟通通訊社29日專訊》據區塊鏈相關傳媒報道，摩根大通凍結兩間穩定幣初創公司BlindPay和Kontigo銀行帳戶。其中，Blindpay專注於拉丁美洲市場，包括阿根廷、墨西哥、哥倫比亞和巴西服務；Kontigo在委內瑞拉提供穩定幣接入、匯款和支付服務。



另外，據報摩通已對一些被認為高風險的穩定幣初創公司採取行動，凍結了其於過去幾個月在該行所開設的帳戶。不過，摩通發言人強調，是次凍結純粹出於合規考慮，與穩定幣公司毫無關係，而且會繼續為穩定幣發行商與穩定幣相關企業提供銀行服務，而且其最近協助一家穩定幣發行商公開上市。資料顯示，摩通是今年較早時穩定幣USDC發行商Circle(US:CRCL)首次公開發行(IPO)的承銷商之一。



有報道指，Blindpay、Kontigo資金分別獲Y Combinator、Coinbase Ventures等知名創投公司所支持。(rh)