29/12/2025 15:41
【定期存款】華僑上調1個月港元定存年息至3.1厘，匯立3個月最高3厘
《經濟通通訊社29日專訊》臨近年尾，本地銀行上調港元定存年息，以吸納更多港元資金，匯立1個月及3個月港元定存年息均達3厘，存額為10元至50萬元，適用於「GoSave 2.0」定期存款特選客戶：新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理；另18個月可享2.35厘。
*華僑上調一個月定存息至3.1厘*
華僑上調1個月港元定存年息0.42厘至3.1厘，另推2個月3厘，起存額為10萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。信銀國際亦上調1個月港元定存0.33厘至3.08厘，起存額為10萬元，適用於一般客戶，透過電子渠道辦理。
*恒生下調3及6個月至2.9厘及2.5厘*
恒生銀行均下調3個月及6個月港元定存年息0.1厘分別至2.9厘及2.5厘，起存額為100萬元，適用於特選客戶透過網上或手機App辦理。
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
*華僑上調一個月定存息至3.1厘*
華僑上調1個月港元定存年息0.42厘至3.1厘，另推2個月3厘，起存額為10萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。信銀國際亦上調1個月港元定存0.33厘至3.08厘，起存額為10萬元，適用於一般客戶，透過電子渠道辦理。
*恒生下調3及6個月至2.9厘及2.5厘*
恒生銀行均下調3個月及6個月港元定存年息0.1厘分別至2.9厘及2.5厘，起存額為100萬元，適用於特選客戶透過網上或手機App辦理。
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php