29/12/2025 15:11

中銀香港(02388)：萬象分行成為跨境數字支付平台首批境外直接參與行

《經濟通通訊社29日專訊》中銀香港(02388)公布，持續推動數字人民幣跨境場景應用，助力區域金融互聯互通。中銀香港萬象分行已於老撾成功對接數字人民幣跨境數字支付平台，成為該平台的首批境外直接參與行。同時，萬象分行早前亦獲委任為老撾數字人民幣收單清算行，將積極發揮參與行及收單清算行的雙重角色，為當地提供數字人民幣支付的實時匯率報價及收單清算服務。該行已完成首筆真實交易測試，相關服務將於明年上半年全面推出。



中銀香港副總裁邢桂偉表示，該行一直積極參與數字人民幣的跨境生態環境建設，在中國及老撾兩國央行指導下，成功支持萬象分行對接跨境金融基礎設施。此舉措不僅促進了中老雙方支付互聯互通，便利跨境消費，更為數字人民幣在東南亞地區的推廣與深度應用樹立了示範作用。



展望未來，他表示，中銀香港一方面將積極支持萬象分行以直接參與行身份，配合兩國央行開展跨境試點工作，深化數字人民幣在貿易結算、投融資等多元場景應用；另一方面，持續推動東南亞機構與各地央行合作，支持中國內地和香港與東南亞地區的金融基建對接，探索數字人民幣跨境互聯互通合作模式。(bn)