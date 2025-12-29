29/12/2025 11:36
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息連升兩日報3.35厘
《經濟通通訊社29日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息報3.3506厘，升6.149基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.08435厘，跌1.059基點。
隔夜息報3.99786厘，跌2.607基點；一周拆息升5.595基點，報4.45905厘，兩周則升3.821基點，報3.96631厘。長息方面，六個月拆息升1.328基點，報3.05042厘，一年期則跌0.035基點，報3.09167厘。
港元匯價今日在7.7749-7.7707之間上落，最新報7.7742。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.99786
|-2.607
|一周
|4.45905
|+5.595
|兩周
|3.96631
|+3.821
|一個月
|3.3506
|+6.149
|兩個月
|3.08435
|+3.989
|三個月
|3.08435
|-1.059
|六個月
|3.05042
|+1.328
|一年
|3.09167
|-0.035
