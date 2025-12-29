29/12/2025 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升27點子，報7.0331，創15個月高
《經濟通通訊社29日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0331，較上個交易日升27點子，兩連升，創2024年9月30日以來15個月新高，上個交易日報7.0358。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0331
|-27.00
|1歐元/人民幣
|8.2630
|-117.00
|100日圓/人民幣
|4.4833
|-165.00
|1港元/人民幣
|0.9049
|+0.80
|1英鎊/人民幣
|9.4661
|-106.00
|1澳元/人民幣
|4.7061
|+4.00
|1紐元/人民幣
|4.0819
|-119.00
|1新加坡/人民幣
|5.4633
|-22.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8904
|-131.00
|1加元/人民幣
|5.1305
|+13.00
|1人民幣/林吉特
|0.5761
|+3.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.0260
|-1195.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3747
|+52.00
|1人民幣/韓元
|205.2800
|-129.00