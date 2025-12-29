25,635.23
-183.70
(-0.71%)
25,628
-7
(-0.03%)
低水7
8,891.71
-23.41
(-0.26%)
5,483.01
-16.29
(-0.30%)
2,245.08億
3,965.28
+1.60
(+0.040%)
4,639.37
-17.87
(-0.384%)
13,537.10
-66.79
(-0.491%)
2,678.53
-8.35
(-0.31%)
87,992.0100
+39.3000
(0.045%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9880
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
恒生指數
25,635.23
-183.70
(-0.71%)
期指(夜)
低水7
25,628
-7
(-0.03%)
國企指數
8,891.71
-23.41
(-0.26%)
科技指數
5,483.01
-16.29
(-0.30%)
大市成交
2,245.08億
股票
2,111.09億
(94.032%)
窩輪
41.77億
(1.860%)
牛熊證
92.23億
(4.108%)
即時更新：29/12/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,058.91億
主板賣空
322.81億
(15.679%)
更新：29/12/2025 16:59
上証指數
成交：9,038.20億
3,965.28
+1.60
(+0.040%)
滬深300
4,639.37
-17.87
(-0.384%)
深証成指
13,537.10
-66.79
(-0.491%)
MSCI中國A50
2,678.53
-8.35
(-0.31%)
比特幣
資料由Binance提供
87,992.0100
+39.3000
(0.045%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9880
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ00005 滙豐控股00941 中國移動00020 商湯－Ｗ
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
87,992.01
+39.30
+0.045%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,973.1300
+22.2200
+0.753%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
604.8000
-17.6000
-2.828%
更新：29/12/2025 18:20
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,470.6400
-56.2600
-1.243%
XAG 白銀現貨
75.3709
-6.4183
-7.847%
更新：29/12/2025 18:20
即將公佈經濟數據
印度-工業生產(年率)
即將公佈
29/12/2025 18:30
前值
0.40%
市場預測
2.90%
美國-成屋待完成銷售(月率)
即將公佈
29/12/2025 23:00
前值
1.90%
市場預測
1.00%
最新
人氣
