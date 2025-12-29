29/12/2025 08:55

【ＡＩ】豆神教育推出1999元學伴機器人，首批500台1小時內售罄

《經濟通通訊社29日專訊》豆神教育(深:300010)推出學伴機器人，定價1999元人民幣，首批500台1小時內全部售罄。



該產品以「陪伴式智能教育新形態」為理念，圍繞作業場景，包括作業陪伴、輔導、校正、指導、分析，旨在完成高效的學習規劃、解放家長時間，並實現學生作業全記錄。產品融合了火山引擎的實時音視頻技術，內置了豆包大模型與智譜AI GLM-4大模型，支持個性化輔導與多科目拓展學習，致力於打造孩子的專屬「知識圖譜」。



公開資料顯示，豆神教育的前身是立思辰科技，主營業務幾經更迭，先後涉足辦公信息化、信息安全以及教育。2024年1月完成重整並轉型為家庭教育解決方案提供商，同年聯合北京智譜華章、海南何尊成立合資公司專注AI教育研發，推出豆神AI教育產品。(wn)