29/12/2025 08:58

【聚焦人幣】跨國公司本外幣一體化資金池業務全國推廣，便利資金歸集使用

《經濟通通訊社29日專訊》人民銀行、國家外匯管理局26日聯合發布通知，決定在全國範圍內推廣跨國公司本外幣一體化資金池業務，進一步便利跨國公司集團資金歸集使用；不過，金融機構、地方政府融資平台公司和房地產企業不得參與資金池業務。



通知明確，開展資金池業務的跨國公司需滿足九項條件，包括具備真實業務需求，具有完善的跨境資金管理架構、內控制度、資金門檻等。境內全部成員企業上年度本外幣國際收支規模合計金額不低於等值70億元人民幣等。



通知指出，跨國公司應選擇主辦企業所在地省級區域內符合條件的境內銀行作為辦理資金池業務的合作銀行；若合作銀行在持續經營中不符合相關條件，僅能為已開展資金池業務的客戶辦理已備案業務，不得為原資金池客戶新增業務類別或新增資金池客戶。



國家外匯管理局數據顯示，截至9月末，已有98家跨國公司及其境內外超過5000家成員企業參與使用該業務試點，今年前9個月，辦理資金池項下跨境收支規模約1500億美元。(ct)