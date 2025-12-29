26,018.05
+199.12
(+0.77%)
26,054
+244
(+0.95%)
高水36
9,028.08
+112.96
(+1.27%)
5,613.42
+114.12
(+2.08%)
916.71億
3,979.25
+15.57
(+0.393%)
4,664.36
+7.12
(+0.153%)
13,612.69
+8.80
(+0.065%)
2,696.66
+9.78
(+0.36%)
89,126.7100
+1,174.0000
(1.335%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9840
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,018.05
+199.12
(+0.77%)
期指
高水36
26,054
+244
(+0.95%)
國企指數
9,028.08
+112.96
(+1.27%)
科技指數
5,613.42
+114.12
(+2.08%)
大市成交
916.71億
股票
830.02億
(90.543%)
窩輪
26.42億
(2.882%)
牛熊證
60.28億
(6.575%)
即時更新：29/12/2025 10:41
可賣空股票總成交
812.37億
主板賣空
128.60億
(15.830%)
更新：24/12/2025 16:59
上証指數
成交：4,731.88億
3,979.25
+15.57
(+0.393%)
滬深300
4,664.36
+7.12
(+0.153%)
深証成指
13,612.69
+8.80
(+0.065%)
MSCI中國A50
2,696.66
+9.78
(+0.36%)
比特幣
資料由Binance提供
89,126.7100
+1,174.0000
(1.335%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9840
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

10
一月
香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live－Lea Salonga領銜獻唱」 香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live－Lea Salonga領銜獻唱」
大型盛事 節慶活動
香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live－Lea Salonga領銜獻唱...
推介度：
10/01/2026
14
十一月
啟德體育園｜The Beginning of The Moomins 姆明八十周年展:走進姆明的第一章 啟德體育園｜The Beginning of The Moomins 姆明八十周年展:走進姆明的第一章
大型盛事 商場活動
啟德體育園｜The Beginning of The Moomins 姆明八十周年展:走進姆明的第一...
推介度：
14/11/2025 - 04/01/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股00941 中國移動02318 中國平安
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,433.6100
-7.7200
-0.536%
CNY 美元/人民幣
7.0057
-0.0084
-0.120%
JPY 美元/日圓
156.4310
-0.0460
-0.029%
更新：29/12/2025 10:40
最新重要數據
俄羅斯-失業率
公佈值
2.10%
公佈日期
27/12/2025 00:00
日本-失業率
公佈值
2.60%
公佈日期
26/12/2025 07:30
加拿大-國內生產總值(年率)
公佈值
0.40%
公佈日期
23/12/2025 21:30
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.5415
電匯客戶賣出
4.5215
更新：29/12/2025 10:40:51
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處