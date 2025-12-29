29/12/2025 09:40

【聚焦人幣】人民幣即期開市升5點子，人行金融穩定報告強調防範匯率「超調」

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0331，較上個交易日升27點子，兩連升，創2024年9月30日以來15個月新高，較市場預測仍偏弱逾270點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開5點子，報7.0080，上個交易日即期匯率收盤報7.0085。



上周五美元指數震盪回升，收復部分當周跌幅，不過由於市場對美聯儲明年降息的預期不減，美元短期略偏承壓。市場人士認為，短期市場偏結匯狀況未改，人民幣即期仍有升值動力，而大行也會加碼對單邊預期的對沖，人民幣即期的升幅或進一步下降。



*人行強調防範匯率「超調」*



中國人民銀行在12月26日發布的2025年《中國金融穩定報告》中表示，將保持匯率彈性，強化預期引導，並「防範匯率超調風險」。人行還重申，將保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



在發出上述相對強硬的措辭之前，人行當天早些時候設定的人民幣中間價較市場預測均值的偏弱幅度達到創紀錄最大。人民幣兌美元中間價26日設在7.0358元，較《彭博》調查的交易員和分析師的預測均值偏弱301點，偏弱幅度創2018年有預測數據以來紀錄最大。此前，離岸人民幣兌美元匯率在12月25日突破7元心理關口，為2024年9月份以來首次。(jq)