29/12/2025 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收跌13點子報7.0098，分析料短期難破7

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.0098，較上個交易日4時30分收盤價跌13點子，兩連跌，全日在7.0071至7.0179之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升13點子，報7.0036。在12月25日盤中，離岸人民幣一度升破7的整數大關，為2024年9月以來首次。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0331，較上個交易日升27點子，兩連升，創2024年9月30日以來15個月新高，較市場預測仍偏弱逾270點。



交易員稱，臨近跨年，預計人民幣即期仍難升破7元關口，待跨年之後才會破「7」。一外資行交易員稱，美元/人民幣7元下方有很多看跌期權多頭，若即期跌破7關口，美元/人民幣可能加速調整。



中信建投證券宏觀團隊表示，即過去看空人民幣情緒有多濃，今年人民幣升值助推力量就有多強。「人民幣升值大趨勢並未結束，破7是大概率。但短期內結匯帶來的升值壓力會在結匯窗口期過去之後有所緩解。」



中金公司外匯團隊最新觀點認為，在短期強勢後，預計人民幣升值的斜率會平緩一段時間。具體的時間點可能在2026年的春節前後，一方面，美元進入到2月份會呈現反彈的季節性，這會減緩人民幣匯率的升值動能。另一方面，春節以後境內人民幣市場的季節性結匯因素會顯著減弱。(jq)