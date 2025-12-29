25,635.23
-183.70
(-0.71%)
25,628
-7
(-0.03%)
低水7
8,891.71
-23.41
(-0.26%)
5,483.01
-16.29
(-0.30%)
2,245.08億
3,965.28
+1.60
(+0.040%)
4,639.37
-17.87
(-0.384%)
13,537.10
-66.79
(-0.491%)
2,678.53
-8.35
(-0.31%)
87,973.4500
+20.7400
(0.024%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9880
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
恒生指數
25,635.23
-183.70
(-0.71%)
期指(夜)
低水7
25,628
-7
(-0.03%)
國企指數
8,891.71
-23.41
(-0.26%)
科技指數
5,483.01
-16.29
(-0.30%)
大市成交
2,245.08億
股票
2,111.09億
(94.032%)
窩輪
41.77億
(1.860%)
牛熊證
92.23億
(4.108%)
即時更新：29/12/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,058.91億
主板賣空
322.81億
(15.679%)
更新：29/12/2025 16:59
上証指數
成交：9,038.20億
3,965.28
+1.60
(+0.040%)
滬深300
4,639.37
-17.87
(-0.384%)
深証成指
13,537.10
-66.79
(-0.491%)
MSCI中國A50
2,678.53
-8.35
(-0.31%)
比特幣
資料由Binance提供
87,973.4500
+20.7400
(0.024%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9880
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.14%
3個月國債孳息率
3.64%
10年-3個月國債孳息率
0.50%
更新：26/12/2025 16:15
